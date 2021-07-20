В Электренай около подъезда обнаружен пострадавший мужчина

19 июля, в 21.30 ч., в Электренай, на ул. Швесос, около дома обнаружили мужчину (1986 г.р.) с многочисленными травмами. Пострадавшего доставили в больницу.

20 июля, в 00.29 ч. пострадавший скончался в больнице. Полиция проводит расследование по 1 ч. 138 ст. УК ЛР (нанесение нетяжких телесных повреждений).