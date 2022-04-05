В ДТП в Вильнюсе пострадали три человека

Сообщение о ДТП поступил в 9.05 ч. Полиция информировала, что столкнулись автомобили Ford и Mercedes Benz. О ДТП сообщил его участник.

В ДТП пострадали три человека: двое взрослых и ребенок.

В больницу доставили женщину с ребенком.

Ведется расследование.