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Во вторник в Новой Вильне, на улице А.Коелавичаус, столкнулись два автомобиля. Сообщается о пострадавших.
В ДТП в Вильнюсе пострадали три человека
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Сообщение о ДТП поступил в 9.05 ч. Полиция информировала, что столкнулись автомобили Ford и Mercedes Benz. О ДТП сообщил его участник.

В ДТП пострадали три человека: двое взрослых и ребенок.

В больницу доставили женщину с ребенком.

Ведется расследование.

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