30 июня 2023 г. 12:09

В ДТП в столице серьезные травмы получил и скончался в больнице мотоциклист – звезда социальных сетей

 
ru.DELFI.lt

В четверг вечером, на ул. Оланду, в ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Мотоциклисты хорошо знают его – в инстаграме у него больше 100 000 последователей. В пятницу стало известно, что молодой человек в 11 ч. утра скончался в больнице.

ДТП произошло в 18.30 ч., сообщает полиция. По предварительным данным, автомобиль Toyota Avensis, которым управлял мужчина (1964 г.р.), поворачивая, не пропустил мотоцикл Yamaha, на котором ехал молодой человек (1993 г.р.).

Мотоцикл врезался в бок автомобиля. В ДТП пострадали мотоциклист и пассажирка (1968 г.р.) автомобиля. Водитель Toyota сказал, что поворачивал налево, к похоронному бюро. Мотоцикл ехал в сторону кольца на Оланду. Водитель утверждает, что мотоцикл мчался на высокой скорости.

Начато расследование.

После ДТП в социальной сети стали обсуждать ДТП, написали, что пострадал блогер, назвавшийся в инстаграме Evilbrother.

Перед ДТП он поделился фото, на котором позировал с тем же шлемом,которой после ДТП можно было увидеть на дороге.

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