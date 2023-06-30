В ДТП в столице серьезные травмы получил и скончался в больнице мотоциклист – звезда социальных сетей

ДТП произошло в 18.30 ч., сообщает полиция. По предварительным данным, автомобиль Toyota Avensis, которым управлял мужчина (1964 г.р.), поворачивая, не пропустил мотоцикл Yamaha, на котором ехал молодой человек (1993 г.р.).

Мотоцикл врезался в бок автомобиля. В ДТП пострадали мотоциклист и пассажирка (1968 г.р.) автомобиля. Водитель Toyota сказал, что поворачивал налево, к похоронному бюро. Мотоцикл ехал в сторону кольца на Оланду. Водитель утверждает, что мотоцикл мчался на высокой скорости.

Начато расследование.

После ДТП в социальной сети стали обсуждать ДТП, написали, что пострадал блогер, назвавшийся в инстаграме Evilbrother.