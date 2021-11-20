В ДТП в Ширвинтском районе погиб мужчина

20 ноября, в 3.10 ч., в деревне Мотеюнай (Ширвинтский район) с дороги съехал и перевернулся автомобиль BMW 320D.

В ДТП погиб мужчина (1989 г.р.) и пострадала молодая женщина (1992 г.р.), ее увезли в больницу.

Полиция выясняет, кто управлял автомобилем.

Ведется расследование.