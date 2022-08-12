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Полиция информирует о серьезном ДТП в Паланге.
В ДТП в Паланге пострадали семь человек
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 11 августа, в 16.14 ч., поступило сообщение о ДТП в Паланге, на Лиепайском шоссе , у первого поворота в Швянтои.

Сообщалось, что столкнулись два автомобиля: Opel Zafira (водитель 1948 г.р.) и Peugeot (управляла женщина 1991 г.р.).

В ДТП пострадали оба водителя, пассажирка Opel Zafira (1949 г.р., находится в больнице), а также пассажиры Peugeot - 23-летняя женщина и дети 2016, 2018, 2021 г.р.

Ведется расследование.

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