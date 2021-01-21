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В четверг утром на 82-ом километре автомагистрали Каунас-Мариямполе-Сувалки столкнулись две грузовых машины, в результате погибли двое находившиеся за рулем граждане России и Латвии, дорога после аварии остается закрытой.
В ДТП в Литве погибли граждане Латвии и РФ, дорога Мариямполе-Сувалки закрыта
© AFP / Scanpix

По данным Полиции Мариямпольского округа, авария произошла в самоуправлении Кальвария около 6 часов 51 минуты.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью полиции Мариямпольского округа Ренатас Сяурусайтис, погибли водители двух грузовиков: находившийся за рулем тягача DAF гражданин России 1977 года рождения, и водитель Volvo, гражданин Латвии 1956 года рождения.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовиков, более точные обстоятельства выявляются.

На месте аварии образовались пробки, движение в обоих направлениях закрыто, поэтому водителям, следующим по Via Baltica предлагается выбирать альтернативные дороги.

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