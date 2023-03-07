В ДТП с участием пьяного водителя в Вильнюсе пострадали два человека

По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло в 22.40 ч. По словам очевидцев, Fiat ехал по ул. Карейвю на большой скорости и врезался в автомобиль VW Bora, стоявший во второй полосе и намеревавшийся повернуть налево.
Виновник ДТП сказал, что ему помешал автомобиль, который перестраивался из первой полосы во вторую, поэтому он повернул влево.
Виновник ДТП был пьян (1,56 промилле). После ДТП одного человека увезли в больницу, он жаловался на боли в шее. Второго пострадавшего врачи осмотрели на месте.
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