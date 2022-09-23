В ДТП пострадал житель Юрбаркаса, которого судят за жестокое избиение девушки

"Водитель М.И. 2001 г.р. после ДТП был доставлен в больницу. Он был трезвым. Какие травмы он получил, могут указать только врачи", – сказала Банене.

Через несколько дней он должен был явиться на заседание в Клайпедский окружной суд. Он попал в ДТП 23 сентября, в 11 ч.

Молодой человек не справился с управлением грузового микроавтобуса и врезался в дерево. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Напомним, что юношу судят за то, что он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю и сломал ей челюсть. На тот момент он и сам был несовершеннолетним. В момент совершения преступления он был пьян.

После инцидента он отрицал свою вину.