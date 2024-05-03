В ДТП попал генеральный комиссар Литвы

ДТП произошло 2 мая, в 16.06 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Платинишкес, на перекрестке ул. А.Мицкявичаус и Карвелишкю. Автомобиль VW Golf, которым управлял мужчина (1942 г.р.), выезжая со второстепенной дороги не пропустил и столкнулся с ехавшим по главной дороге служебным автомобилем Škoda Kodiaq.

Служебным автомобилем в рабочее время в трезвом виде управлял генкомиссар Ренатас Пожела (1974 г.р.), он был штатском.

По его словам, авария произошла по вине водителя, приехавшего из Йонавы с пассажирами.

"Мы очень дружелюбно все это время общались и расстались дружелюбно, без злости, что поделаешь – произошел несчастный случай", - рассказал информационному агентству Elta Р. Пожела.