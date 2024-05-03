В ДТП попал генеральный комиссар Литвы

ДТП произошло 2 мая, в 16.06 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Платинишкес, на перекрестке ул. А.Мицкявичаус и Карвелишкю. Автомобиль VW Golf, которым управлял мужчина (1942 г.р.), выезжая со второстепенной дороги не пропустил и столкнулся с ехавшим по главной дороге служебным автомобилем Škoda Kodiaq.
Служебным автомобилем в рабочее время в трезвом виде управлял генкомиссар Ренатас Пожела (1974 г.р.), он был штатском.
По его словам, авария произошла по вине водителя, приехавшего из Йонавы с пассажирами.
"Мы очень дружелюбно все это время общались и расстались дружелюбно, без злости, что поделаешь – произошел несчастный случай", - рассказал информационному агентству Elta Р. Пожела.
В ДТП никто не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в информационной системе дорожно-транспортных происшествий. Начато расследование.
По словам генерального комиссара полиции, накануне Дня матери на улицы выезжают многие водители, которые не пользуются своими автомобилями постоянно, поэтому всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно осторожными.
"Водители этого возраста подвергаются повышенному риску из-за невнимательности", - сказал глава полиции.