В ДТП около Расейняй пострадали четыре человека

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что ДТП произошло во вторник, в 11 ч. Столкнулись легковые автомобили VW Caddy и Škoda Yeti. Пострадали 4 человека, зажатых не было.

Из автомобиля VW Caddy не могла выбраться женщина. Ей помогли это сделать пожарные-спасатели. Пожарные передали ее в руки врачей. Кроме того, пострадали мужчина и женщина, ехавшие в Škoda Yeti. Оба они были в сознании.

Полиция уточнила, что ДТП произошло у деревни Катаускю.

Автомобилем VW Caddy управлял 60-летний мужчина. С ним ехала 40-летняя женщина.

Автомобилем Škoda Yeti управлял мужчина 64 лет, с ним ехала его 57-летняя супруга. Оба водителя были трезвыми.

По словам очевидцев, автомобили столкнулись, когда водитель VW Caddy из-за скользкой дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель Škoda Yeti с переломом ноги находится в Расейнской больнице, у его жены диагностировали политравму.

У водителя VW Caddy диагностировали перелом ребер и травматический пневмоторакс, он также находится в больнице. Пассажирку VW Caddy с политравмой увезли в Каунасскую клинику.