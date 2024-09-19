В ДТП на магистрали A1 погиб человек

Сообщение о ДТП поступило в 11.00 ч.

Звонивший сказал, что на дороге A1, около деревни Бийотай (Шилальский район), в ДТП пострадал человек.

По данным полиции, столкнулись два транспортных средства. Полиция подтвердила, что есть погибшие и зажатые.

Департамент пожарной безопасности и спасения отметил, что звонивший сказал, что в стоявший у дороги трал врезался микроавтобус.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб.