2024.09.19 15:15

В ДТП на магистрали A1 погиб человек

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Per avariją A1 kelyje žuvo žmogus
Per avariją A1 kelyje žuvo žmogus
ФОТО: „Delfi“ skaitytojas | Stopkadras

Единый центр помощи сообщил, что на магистрали A1, около Шилальского района, произошло серьезное ДТП.

Сообщение о ДТП поступило в 11.00 ч.

Звонивший сказал, что на дороге A1, около деревни Бийотай (Шилальский район), в ДТП пострадал человек.

По данным полиции, столкнулись два транспортных средства. Полиция подтвердила, что есть погибшие и зажатые.

Департамент пожарной безопасности и спасения отметил, что звонивший сказал, что в стоявший у дороги трал врезался микроавтобус.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб.

В 13.29 ч. полиция информировала, что столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinterи автовоз Mercedes Benz. В автовозе находились двое мужчин, один - гражданин Украины. Эти люди не пострадали.

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