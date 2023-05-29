В Друскининкае пьяный водитель врезался в дерево и перевернулся

27 мая, в 4.45 ч. в Друскининкае, на круговом перекрестке ул. M.K.Чурлёнё-Каунасского шоссе-Вильнюсской дороги, водитель Mitsubishi Space Star превысил скорость.

Из-за высокой скорости, выехав на круговой перекресток, он оказался в кювете, где врезался в дерево. После удара автомобиль перевернулся.

Водитель (2000 г.р.) был пьян (1,69 промилле), он получил травму головы и был доставлен в больницу. Пострадал и находившийся в машине несовершеннолетний пассажир (2006 г.р.). Пассажир также был пьян (1,52 промилле). Его увезли в Каунасскую клинику.