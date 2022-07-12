В Друскининкае нетрезвый гражданин Польши нанес травмы охраннику

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11 июля, в 18.30 ч., в Друскининкае, на аллее Вильняус, в оздоровительно-развлекательном центре, нетрезвый (2.36 промилле) гражданин Польши (1988 г.р.) шумел и нанес травмы охраннику (1975 г.р.), сообщает полиция.
Когда приехала полиция, мужчина не выполнял ее законные требования, оказывал сопротивление при задержании. Полицейским пришлось использовать электрошокер и задержать буяна.
Начато расследование.
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