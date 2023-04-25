В доме обнаружено тело женщины, ее исчезновение заметила подруга

Звонок по номеру 112 поступил 21 апреля, в 19.27 ч.

Полиция, пожарные-спасатели и скорая приехали на ул. Республикос, в Кедайняе. Звонившая представилась подругой женщины, которая не отвечает на звонки. Она сказала, что слышит, как за дверью звонит телефон, но дверь никто не открывает.

Пожарные-спасатели взломали дверь. К сожалению, врачи уже ничем не могли помочь хозяйке (1956 г.р.) квартиры. Причины смерти женщины выясняет полиция.

По предварительным данным, смерть не была насильственной. Следов насилия на теле не обнаружено.