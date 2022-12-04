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В субботу в Шяуляйском округе были обнаружены тела 4 человек без внешних повреждений. Все они были найдены в своих домах.
В домах в Шяуляйском округе обнаружены тела 4 человек
© DELFI / Andrius Ufartas

В 9 утра в селе Гатаучяй Йонишкесского района было обнаружено тело мужчины 1952 года рождения.

В Шяуляй нашли трех человек. В 12.30 на улице Траку было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения.

В 13.00 на улице Жемойи было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.

В 18.00 на улице Тауро, во дворе жилого дома, было обнаружено тело женщины 1959 года рождения.

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