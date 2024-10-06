2024.10.06 07:00

В день закрытия мотосезона погиб мотоциклист

 
водитель авто в больнице
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Facebook

В первые выходные октября в Литве проходят мероприятия по случаю закрытия мотосезона. В Кедайняйском районе произошло трагическое ДТП.

Департамент полиции сообщает, что 5 октября, 17.24 ч. в Кедайняй, на дороге Nr. 144, столкнулись автомобиль и мотоцикл.

В ДТП погиб мотоциклист.

Портал kaunas.kasvyksta.lt сообщает, что ДТП произошло около деревни Руминай (Кедайняйский район).

На дороге Йонава-Кедайняй-Шедува столкнулись легковой автомобиль (водитель 1987 г.р.) и мотоцикл.

Погиб мотоциклист (2002 г.р.), врачи реанимировали его на месте происшествия, но около 18.00 ч. пострадавший скончался.

Водитель легковушки была доставлена в больницу.

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