В день закрытия мотосезона погиб мотоциклист

Департамент полиции сообщает, что 5 октября, 17.24 ч. в Кедайняй, на дороге Nr. 144, столкнулись автомобиль и мотоцикл.
В ДТП погиб мотоциклист.
Портал kaunas.kasvyksta.lt сообщает, что ДТП произошло около деревни Руминай (Кедайняйский район).
На дороге Йонава-Кедайняй-Шедува столкнулись легковой автомобиль (водитель 1987 г.р.) и мотоцикл.
Погиб мотоциклист (2002 г.р.), врачи реанимировали его на месте происшествия, но около 18.00 ч. пострадавший скончался.
Водитель легковушки была доставлена в больницу.