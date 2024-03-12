В День восстановления независимости пострадали два полицейских

11 марта, в 22.45 ч в Биржай, на ул. Вильняус в доме нетрезвый (1,01 промилле) мужчина (1992 г.р.), которого задержали за насилие в семье, не выполнял требования полиции и оказывал активное сопротивление. Он нанес травмы полицейскому (1980 г.р.). После оказания медицинской помощи полицейский продолжил работу. Подозреваемый был задержан.
В 23.15 ч. в Мариямполе, на ул. Кауно, представитель полиции (1999 г.р.) задержала мужчину (2004 г.р.), за насилие над другим человеком. В это время к стражу порядка подбежал пьяный (2,16 промилле) мужчина (2004 г.р.) и нанес ей травмы. Сотруднику полиции было назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан.
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