В День восстановления независимости пострадали два полицейских

11 марта, в 22.45 ч в Биржай, на ул. Вильняус в доме нетрезвый (1,01 промилле) мужчина (1992 г.р.), которого задержали за насилие в семье, не выполнял требования полиции и оказывал активное сопротивление. Он нанес травмы полицейскому (1980 г.р.). После оказания медицинской помощи полицейский продолжил работу. Подозреваемый был задержан.