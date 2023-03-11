Около 9 ч. в полицию позвонила женщина и сообщила, что на ул. Дзуку в кустах около дома валяется государственный флаг.

Женщина звонила в староство, чтобы сообщить об этом, но там никто не ответил на звонок.

В указанном месте полиция нашла промокший флаг. Подозревают, что он пролежал там немало времени. Патрульные отвезли флаг дежурным полицейским.