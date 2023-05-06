В день открытия сезона мотоциклистов произошло ДТП

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В день открытия сезона мотоциклистов в Вильнюсе произошло ДТП. Мотоциклист на Suzuki, ехавший в колонне, зацепил заграждение и перевернулся.
В субботу колонна мотоциклистов по традиции ехала по улицам Вильнюса. Один из мотоциклистов не справился с управлением, зацепил ограждение и упал. Колонна была остановлена.
Упавшего осмотрели врачи. К счастью, он отделался лишь ушибами.
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