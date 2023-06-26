26 июня 2023 г. 17:31

В День Ивана Купалы по номеру 112 поступило 9329 звонов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė
Единый номер помощи 112 сообщает, что в День Ивана Купалы получил 9329 звонков.

Об этом центр рассказал в социальной сети Facebook.

"Ну что же, у нас были праздничные выходные, соотечественники жгли костры, пускали на воду венки и... пили. По этому случаю зафиксирован новый рекорд: 24 июня 2023 г. зарегистрировано 9329 звонков.

"Новый год" в середине лета. Для сравнения 1января было получено 9522 звонка, а 1 января 2021 г. – 9312, даже меньше, чем на Ивана Купалу в этом году.

До сих пор рекорд Йонинес был зафиксирован в 2021 г. – 8608.

О чем сообщали, лучше всего иллюстрирует работа полиции в этот день - именно у полицейских было больше всего вызовов.

Только вчера все вернулось в свою колею, больше работы было у скорой помощи", – сообщает Единый центр помощи.

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Источник
ru.DELFI.lt
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