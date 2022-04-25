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В минувшие выходные в Литве два памятника советским воинам выкрасили в цвета украинского флага, а забор посольства России в Вильнюсе перепачкали краской.
В цвета украинского флага закрашены два памятника советским воинам, перепачкан забор посольства РФ
© Utenos apskr.VPK

Забор посольства был замазан краской в пятницу около полудня в Вильнюсе, на улице Героев Украины.

По данным полиции Вильнюса, в отношении женщины 1998 года рождения был составлен протокол об административном правонарушении.

Месяц назад забор замазали красной краской, на нем также написали лозунг «СЛАВА УКРАИНЕ». В связи с этим 46-летний мужчина был задержан за возможное административное правонарушение.

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В Паланге около 23:00 ч. в пятницу памятник советским воинам окрасили в сине-желтый цвета украинского флага.

В воскресенье вечером то же самое сделали с памятником советским воинам в Вилкавишкском районе.

По факту осквернения могилы или иного общественно почетного места начато расследование.

С началом военного вторжения России в Украину в феврале в полицию поступило несколько сообщений об испачканных краской памятниках советским солдатам.

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