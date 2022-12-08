В четверг в Литве в ДТП пострадали 10 человек

Около двух часов ночи в Вевисе, на магистральной дороге A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда, в бордюр врезался автомобиль Nissan Juke. Пострадала 33-летняя водитель.

Около 8 ч. утра в Каунасском районе, на районной дороге, автомобиль Citroën BX, которым управлял 44-летний мужчина, начал скользить при спуске с горки и врезался в Fiat Stilo. Пострадала 22-летняя пассажирка Fiat.

Около 8 ч. в Шяуляйском районе, на дороге Бубяй-Рамучай во время метели, грузовой автомобиль Opel на скользкой дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla. Пострадал 40-летний водитель Opel.

В 8 часов утра в двух ДТП пострадали четыре человека. В Шяуляйском районе на перекрестке дорог A18 и A12 (Рига–Шяуляй–Таураге–Калининград) Toyota Avensis, которой управлял 43-летний мужчина, поворачивая налево, не пропустила ехавший прямо Ford Mondeo. Ford Mondeo после удара столкнулся с тягачом Volvo. Пострадала 35-летняя водитель Ford и 9-летняя пассажирка.

В Тельшяйском районе на дороге A11 Шяуляй–Паланга, 32-летний водитель снегоуборочной машины поворачивал на въезд с левой стороны, когда в его автомобиль врезался обгонявший его грузовой Renault, которым управлял 55-летний мужчина. Пострадали 27-летний и 61-летний пассажиры Renault.

В 10 утра в Вильнюсе, на перекрестке ул. Минтес и Жирмуну, Saab 9-3 39-летнего мужчины выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с поворачивавшим направо BMW. BMW ехал на зеленый свет. Пострадала 26-летняя водитель BMW.

После полудня в Кельмеском районе, на магистральной дороге A12 Рига–Шяуляй–Таураге–Калининград, автомобиль Audi A4 врезался в прицеп ехавшего по встречной полосе тягача Mercedes-Benz. Пострадала 52-летняя водитель Audi A4.

Во второй половине дня в Тельшяйском районе, на территории городка Эйгирджяй, на магистральной дороге A11 Шяуляй–Паланга на скользкой дороге в кювет съехал автомобиль Volvo. Пострадал 63-летний водитель.

С начала 2022 года в ДТП в Литве погибли 115 человек.