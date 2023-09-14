В четверг рано утром в Вильнюсском районе пострадал мотоциклист

 
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ФОТО: DELFI

В Вильнюсском районе, у деревни Тоторине опасно маневрирущий автомобиль стал виновником ДТП, создав аварийное положение.

14 сентября, в 6.53 ч. по номеру 112 позвонил мотоциклист и рассказал, что он сам лежит на обочине, а его мотоцикл – на проезжей части.

24-летний мужчина рассказал, что ехал со стороны Мариямполиса в Вильнюс, когда у него на пути внезапно появился автомобиль VW Golf.

Чтобы избежать столкновения, мотоциклист упал и повредил руку. Мужчина просил вызвать скорую.

Водитель VW Golf не остановился, чтобы помочь пострадавшему и уехал в сторону Кальвишкес.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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