В четверг было получено ложное сообщение о взрывном устройстве в президентском дворце

По данным правоохранительных органов, в четверг около 5.33 час. ГКП Вильнюсского округа неизвестный сообщил о том, что в Президентском дворце на площади С. Даукантаса в Вильнюсе заложено взрывное устройство. Во время осмотра здания взрывное устройство не было обнаружено.
Собраны материалы по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Литовской Республики.
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