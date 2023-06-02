В четверг было получено ложное сообщение о взрывном устройстве в президентском дворце

По данным правоохранительных органов, в четверг около 5.33 час. ГКП Вильнюсского округа неизвестный сообщил о том, что в Президентском дворце на площади С. Даукантаса в Вильнюсе заложено взрывное устройство. Во время осмотра здания взрывное устройство не было обнаружено.

Собраны материалы по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Литовской Республики.