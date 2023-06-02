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В четверг поступило ложное сообщение о взрывном устройстве в президентском дворце, сообщает Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.
В четверг было получено ложное сообщение о взрывном устройстве в президентском дворце
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По данным правоохранительных органов, в четверг около 5.33 час. ГКП Вильнюсского округа неизвестный сообщил о том, что в Президентском дворце на площади С. Даукантаса в Вильнюсе заложено взрывное устройство. Во время осмотра здания взрывное устройство не было обнаружено.

Собраны материалы по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Литовской Республики.

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