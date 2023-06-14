Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 7.25 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль врезался в стену. Звонивший сообщил, что, возможно, водитель зажат в автомобиле.
К счастью, пострадавший не был зажать. Пожарные-спасатели передали его в руки врачей.
По данным полиции, в стенку врезался автомобиль VW. Подозревают, что причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.
Очевидцы рассказали, что удар в стену был очень сильным.
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