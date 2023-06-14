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В среду рано утром в центре Вильнюса, на ул. Пилимо произошло ДТП. Пострадал человек.
Vilniaus centre VW rėžėsi į poliklinikos sieną
Vilniaus centre VW rėžėsi į poliklinikos sieną
© DELFI / Julius Kalinskas

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 7.25 ч. поступило сообщение о том, что автомобиль врезался в стену. Звонивший сообщил, что, возможно, водитель зажат в автомобиле.

К счастью, пострадавший не был зажать. Пожарные-спасатели передали его в руки врачей.

По данным полиции, в стенку врезался автомобиль VW. Подозревают, что причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.

Очевидцы рассказали, что удар в стену был очень сильным.

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