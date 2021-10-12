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12 октября, в 14.50 ч., в Вильнюсе поступило сообщение о пожаре на ул. Крокувос. Сообщалось, что открытым пламенем горит деревянный одноэтажный дом с мансардой. Звонившие сказали, что в доме могут быть люди.
В центре Вильнюса сгорел деревянный жилой дом
© DELFI / Orestas Gurevičius

Дым был виден издалека. Сгорела крыша здания и т.д. Пожарные приехали на место через 8 минут.

Рядом с загоревшимся домом были другие дома.

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