В центре Вильнюса сгорел деревянный жилой дом

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12 октября, в 14.50 ч., в Вильнюсе поступило сообщение о пожаре на ул. Крокувос. Сообщалось, что открытым пламенем горит деревянный одноэтажный дом с мансардой. Звонившие сказали, что в доме могут быть люди.
Дым был виден издалека. Сгорела крыша здания и т.д. Пожарные приехали на место через 8 минут.
Рядом с загоревшимся домом были другие дома.
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