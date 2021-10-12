В центре Вильнюса сгорел деревянный жилой дом

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12 октября, в 14.50 ч., в Вильнюсе поступило сообщение о пожаре на ул. Крокувос. Сообщалось, что открытым пламенем горит деревянный одноэтажный дом с мансардой. Звонившие сказали, что в доме могут быть люди.