В центре Вильнюса работники Ekonovus стали виновниками ДТП

По предварительным данным, в 9 ч. на перекрестке ул. Ю.Тумо-Вайжганто и проспекта Гедиминса столкнулись автомобили Peugeot и машина компании Ekonovus.

Во время ДТП пострадал водитель легковушки и 15-летний пассажир. Обоих пострадавших врачи увезли в больницу.

Сообщается, что автомобиль компании Ekonovus ехал на красный свет и не пропустил Peugeot.

Ведется расследование.