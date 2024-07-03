В центре Вильнюса пьяные мужчины устроили хаос: бесчинствовали, кричали и угнали грузовик

Сообщалось, что инцидент зафиксирован на перекрестке ул. Пилимо и Паменкальнё.
По словам очевидцев, мужчины у перекрестка неадекватно вели себя, кричали и пытались открыть автомобили. У одного в руке был табурет. Один из мужчин был в шортах.
Пока экипаж ехал, еще несколько человек сообщили, что эти мужчины ходят по ул. Исландиёс и Йогайлос.
Вскоре одна женщина сообщила, что на ул. Исландиёс грузовик MAN, которым управлял пьяный мужчина, открытой дверью зацепил дорожный знак.
Женщина сказала, что видела, как один человек выгружал из грузовика товары, а в это время другой мужчина сел за руль и поехал. Потом он бросил машину с открытой дверью посреди улицы и пошел в сторону ул. Пилимо.
Женщина сказала, что на подозреваемом черная майка и шорты, он громко кричит.
Полиция нашла водителя MAN. Он рассказал, что остановился на ул. Исландиёс, чтобы выгрузить товары. Двигатель машины работал, потому что в машине установлен рефрижератор. Когда водитель вернулся, машина стояла в другом месте. Машина не была повреждена, из нее ничего не пропало, поэтому водитель заявление не писал.
Дальнейшие приключения мужчин отслеживали установленные в городе видеокамеры. Вскоре были задержаны двое молодых людей 1999 г.р.
Молодые люди стояли около серого автомобиля VW и пытались его открыть, но дверца была закрыта. Машина принадлежала отцу одного из парней. Молодые люди не смогли объяснить полиции, что они делают около машины.
Благодаря видеокамерам, полиция выяснила, кто из молодых людей сидел за рулем грузовика.
Оба молодых человека едва держались на ногах, от них разило алкоголем.
В организме одного было 2,57 промилле (через 15 минут 1,82), а другого - 2, 27 (позже 1,97 промилле).
Оба они утверждали, что ничего плохого не делали и не понимали, за что их задержала полиция. Обоим молодым людям вручили повестки в комиссариат.