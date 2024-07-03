В центре Вильнюса пьяные мужчины устроили хаос: бесчинствовали, кричали и угнали грузовик

Сообщалось, что инцидент зафиксирован на перекрестке ул. Пилимо и Паменкальнё.

По словам очевидцев, мужчины у перекрестка неадекватно вели себя, кричали и пытались открыть автомобили. У одного в руке был табурет. Один из мужчин был в шортах.

Пока экипаж ехал, еще несколько человек сообщили, что эти мужчины ходят по ул. Исландиёс и Йогайлос.

Вскоре одна женщина сообщила, что на ул. Исландиёс грузовик MAN, которым управлял пьяный мужчина, открытой дверью зацепил дорожный знак.

Женщина сказала, что видела, как один человек выгружал из грузовика товары, а в это время другой мужчина сел за руль и поехал. Потом он бросил машину с открытой дверью посреди улицы и пошел в сторону ул. Пилимо.