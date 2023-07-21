21 июля 2023 г. 12:44

В центре Вильнюса произошла авария на газопроводе, утечка остановлена

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В пятницу в Вильнюсе произошла авария на газопроводе, сообщил Департамент противопожарной безопасности и спасения (ДПБС).

Как сообщается, авария на газопроводе произошла в Вильнюсе, на улице Жигиманту 12А. По словам пожарных-спасателей, авария произошла, когда во время земляных работ на строительной площадке экскаватор повредил газовую трубу, и через нее начал просачиваться газ.

Пожарные-спасатели призвали жителей, находящихся по указанному адресу и поблизости не находиться на улице.

"Мы рекомендуем закрыть окна, избегать пребывания на открытом воздухе, не использовать открытый источник огня и избегать использования электрических устройств", - говорится в сообщении ДПБС.

После 13 часов жители получили сообщения о том, что утечка газа остановлена, а введенные ограничения сняты.

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