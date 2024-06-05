В центре Вильнюса произошел взрыв в ресторане, пострадал работник

По номеру 112 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Пилес и Барборос Радвилайтес произошел взрыв в ресторане Katpedėlė произошел взрыв. Во время взрыва пострадал работник, с него сорвало одежду. Пострадавшего передали в руки врачей.
Место происшествия полиция огородила стоп-лентой. Подозревают, что в ресторане взорвался газовый баллон.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 11.22 ч. сообщили о том, что в кафе горит зонтик. На место происшествия выехали 5 автоцистерн и автолестница.
По словам пожарных-спасателей, три из них вскоре отозвали. В 12 ч. пожар был ликвидирован.
Выясняются обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, пострадал мужчина 1992 г.р. У него диагностированы ожоги.
Пострадавший рассказал, что взрыв произошел, когда он готовился к работе – включил один газовый баллон, а второй пытался переставить, шланг соскользнул, произошел взрыв.
По словам пожарных, о взрыве сообщила проходившая мимо женщина, она информировала, что кафе горит открытым пламенем. Однако, когда на место приехали пожарные, открытого пламени не было. Пожарные полили деревянную постройку водой, вынесли баллоны.
Свой комментарий прислали представители кафе, компания Amber food.
„Сегодня в кафе группы Amber Food Katpėdėlė из-за утечки газа произошел пожар, пострадал работник. Предполагается, что причина пожара - неполадки с оборудованием. Утром газовый баллон поменяли работники службы, обслуживающей объект. На место выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. Кафе не работает, начато расследование. Наш работник находится в больнице.
Мы ждем информации о состоянии нашего работника. Посетители кафе не пострадали“, – цитируются слова представителя группы Amber food Гинтаре Лёрентене.
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