В центре Вильнюса пожар: пожарные-спасатели вывели пострадавшего

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Единый центр помощи сообщил о пожаре в центре Вильнюса.
Сообщение поступило в 15.14 ч. по номеру 112.
Горел сарайчик на ул. Ужупё. Во время пожара пострадал человек.
По данным пожарных-спасателей, они вывели пострадавшего и передали в руки врачей.
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