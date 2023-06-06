aA
Во вторник, 6 апреля, многочисленные наряды полиции и пожарных-спасателей выехали на ул. Соду, в Вильнюсе.
В центре Вильнюса оборвались троллейбусные провода и упали на автомобили
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция сообщила, что в 10.16 ч. произошел обрыв троллейбусных проводов, провод упал на автомобиль, видны искры. Инцидент произошел недалеко от рынка Галес.

По предварительным данным, повреждены два автомобиля.

На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели, электрики.

В Старом городе стояли огромные заторы. На время было закрыто движение на ул. Соду и Пилимо. Сейчас движение транспорта восстановлено.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Фиаско консерваторов: парламент Литвы не одобрил проведение досрочных выборов

Во вторник в парламенте Литвы состоялось голосование...

В Вильнюсе снова предлагают оборудовать метро: технически это возможно

Снова начались разговоры о том, что Вильнюсу нужно...

Подорвана плотина Каховской ГЭС: началась эвакуация местного населения

Российские войска подорвали плотину Каховской...

Компания Ignitis подала на женщину в суд за долг соседа: требовала почти тысячу евро

Мужчина не платит за электричество, а к ответу призвали...

Утверждена окончательная цена на газ для бытовых потребителей

С июля цена на природный газ для бытовых потребителей...