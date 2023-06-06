В центре Вильнюса оборвались троллейбусные провода и упали на автомобили

Полиция сообщила, что в 10.16 ч. произошел обрыв троллейбусных проводов, провод упал на автомобиль, видны искры. Инцидент произошел недалеко от рынка Галес.
По предварительным данным, повреждены два автомобиля.
На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели, электрики.
В Старом городе стояли огромные заторы. На время было закрыто движение на ул. Соду и Пилимо. Сейчас движение транспорта восстановлено.
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