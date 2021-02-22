aA
22 февраля, около 13 ч., в центре Вильнюса, на ул. Ротундо, на автомобиль BMW с четырехэтажного здания упал тяжелый снег.
В центре Вильнюса на автомобиль BMW упал тяжелый снег
© DELFI

Снег помял кузов автомобиля, выбил заднее стекло.

В полицию позвонил водитель стоящего рядом автомобиля Mercedes, который просил найти водителя BMW.

Вильнюсский муниципалитет пообещал дать комментарий на тему, кто в данном случае в ответе за порчу автомобиля.

Автомобиль BMW принадлежит компании.

Представитель муниципалитета Довиле Ибянскайте прислала в редакцию следующий комментарий: "В данном случае ущерб возмещает не муниципалитет. Владелец авто должен обращаться в свою страховую компанию".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Верига: я бы не спешил с объявлением третьей волны, но одна причина очевидна (14)

Департамент статистики Литвы 22 февраля предупредил о...

Профессор: это не новая волна, но с послаблениями надо повременить (13)

Департамент статистики Литвы в понедельник...

В Литве поднялся шум из-за побочных действий вакцины, профессор напомнил, что информация сообщалась (50)

В Литве продолжается вакцинация жителей от COVID-19 , в...

Kauno rajone baiminamasi pavasarinio potvynio: statant tiltą per Nerį susiaurėjo upės vaga Kauno rajone baiminamasi pavasarinio potvynio: statant tiltą per Nerį susiaurėjo upės vaga

В Каунасском районе прогнозируют наводнение: жителям рекомендуют эвакуироваться, делать запасы (10)

В Литве на смену морозам пришло потепление, Нерис еще...

Статистики предупреждают об угрозе: эксперт предлагает подождать хотя бы неделю (12)

Показатель заболеваемости COVID-19 за последние недели...