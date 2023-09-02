В центре Вильнюса мужчина поджег музейные плакаты и рекламную палатку

В социальной сети Facebook Служба пожарной безопасности и спасения поделилась информацией о том, что 1 сентября сотрудники службы задержали поджигателя.

"Сегодня утром пожарные-спасатели побывали и в шкуре полицейских – поймали поджигателя", – сказал представитель службы Гедрюс Руочкус.

В 6.30 ч. сообщили, что на ул. Арсенало, 1, горит рекламный стенд. Пожарные потушили его.

"Вскоре сообщили, что на Кафедральной площади горит рекламная палатка. К приезду пожарных ее потушил охранник. Рядом находился агрессивный гражданин, который, по словам очевидцев, и поджигал стенд и палатку. Он бранился, приставал к пожарным, поэтому они задержали мужчину и передали в руки полиции", – сказал Роучкус.

Полицейские увезли его в комиссариат.

Полиция сообщила, что был задержан гражданин 1990 г.р.

В 10.50 ч. во время обыска подозреваемого у него в кошельке нашли пакет с порошком белого цвета, предполагают, что в нем находились наркотики.