В центре Вильнюса молодой человек снес дерево, врезался в здание и пытался драться со стражами порядка

По предварительным данным, в 6.37 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Йогайлос, VW Golf выехал на тротуар и врезался в здание.

Звонивший сказал, что молодежь в машине, возможно, пьяная.

Когда полиция приехала на место происшествия, в VW Golf сидел молодой человек (2000 г.р.) и пытался завести двигатель, другой молодой человек (2001 г.р.) пытался вытолкнуть машину на дорогу. Рядом стояла девушка (2000 г.р.).

Молодым людям пришлось рассказать об обстоятельства ДТП полиции. Молодой человек 2001 г.р. сказал, что они ехали втроем, за рулем был его друг 2000 г.р.

Выяснилось, что автомобиль не только врезался в здание, но и сломал дерево.

Полиция информировала, что водитель вел себя агрессивно, нецензурно выражался, унижал и оскорблял полицейских при свидетелях, пытался к ним приблизиться.

Полицейские решили задержать его, взяли за руки и повели в сторону служебного автомобиля, но он стал еще агрессивнее – пытался ударить полицейских кулаком.

Полицейские повалили его на землю и надели на него наручники. После этого задержанного доставили в КПЗ.

Выяснилось, что молодой человек был пьян (1,03 промилле). Ведется расследование.