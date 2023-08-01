В центре Вильнюса эвакуированы жители дома, под полом обнаружено опасное вещество

Читатели портала Delfi сообщили, что у здания на ул. Раугиклос собралось много пожарных-спасателей. Спасатели были в защитных костюмах, а из здания выносили синие бочки со знаками "опасно".

По данным спасателей, в здании под полом обнаружены опасные вещества - около 100 г ртути. Это много, т.к. один ртутный градусник содержит всего 2 г.

На месте происшествия пожарные измерили уровень загрязнения химическими веществами. Допустимая норма была превышена больше чем в 100 раз.

Жителей соседних квартир немедленно эвакуировали. Специалисты собирают ядовитое вещество, очищают помещение.