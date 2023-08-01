01 августа 2023 г. 15:52

В центре Вильнюса эвакуированы жители дома, под полом обнаружено опасное вещество

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje sujudimas prie krišnaitų bendruomenės centro: pastate po grindimis rasta pavojingos medžiagos
Vilniuje sujudimas prie krišnaitų bendruomenės centro: pastate po grindimis rasta pavojingos medžiagos
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Во вторник в Вильнюсе, около помещения общины кришнаитов, жители заметили полицию и пожарных-спасателей.

Читатели портала Delfi сообщили, что у здания на ул. Раугиклос собралось много пожарных-спасателей. Спасатели были в защитных костюмах, а из здания выносили синие бочки со знаками "опасно".

По данным спасателей, в здании под полом обнаружены опасные вещества - около 100 г ртути. Это много, т.к. один ртутный градусник содержит всего 2 г.

На месте происшествия пожарные измерили уровень загрязнения химическими веществами. Допустимая норма была превышена больше чем в 100 раз.

Жителей соседних квартир немедленно эвакуировали. Специалисты собирают ядовитое вещество, очищают помещение.

Ул. Раугиклос не была закрыта, однако к дому никого не подпускают.

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