В центре столицы BMW превратился в груду металла: водитель и пассажиры с места происшествия сбежали

По предварительным данным, у бара Alaus namai автомобиль BMW, ехавший в сторону Белого моста, выехал на встречную полосу, заехал на бордюр и помчался по полю: боком задел дерево, затем снес другое и затем остановился. Отвалились передние колеса автомобиля, радиатор остался висеть на дереве. Машина полностью развалилась, поэтому удивительно, что водитель и пассажиры смогли сбежать.
По данным полиции, к месту ДТП подъехал VW Passat, в который сели люди из BMW и быстро уехали.
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