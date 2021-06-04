В центре столицы BMW превратился в груду металла: водитель и пассажиры с места происшествия сбежали

По предварительным данным, у бара Alaus namai автомобиль BMW, ехавший в сторону Белого моста, выехал на встречную полосу, заехал на бордюр и помчался по полю: боком задел дерево, затем снес другое и затем остановился. Отвалились передние колеса автомобиля, радиатор остался висеть на дереве. Машина полностью развалилась, поэтому удивительно, что водитель и пассажиры смогли сбежать.

По данным полиции, к месту ДТП подъехал VW Passat, в который сели люди из BMW и быстро уехали.