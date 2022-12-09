Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что 19-летнего гражданина Нигерии нужно было перевести в другие помещения.
"Когда ему об этом сказали пограничники, он начал сопротивляться, кричать, пинаться. В кармане у него был самодельный нож. Он напал на должностных лиц с ножом и начал им размахивать. Пришлось применить силу - применить электрошокер и наручники. Когда работники отнимали нож, они получили легкие телесные повреждения: у одного порез на голове, у другого – на пальце", - сообщил BNS Мишутис.
По данным Департамента полиции, мужчина 2003 года рождения оказал сопротивление и ранил одетых в форму сотрудников центра 1978 и 1989 годов рождения.
Должностные лица получили медпомощь в больнице и продолжили дежурство.
По факту инцидента начато досудебное расследование.
По словам Мишутиса, ходатайство гражданина Нигерии о предоставлении убежища было отклонено один раз. После получения права на свободное передвижение мужчину задержали на польской границе, после чего вернули в Литву. Теперь у него нет такого права.
В настоящее время в центре в Кибартай проживает 78 иностранцев.
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