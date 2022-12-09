aA
В четверг в Центре регистрации иностранцев в литовском Кибартай проситель убежища легко ранил самодельным ножом двух работников.
Peilis
Peilis
© Shutterstock

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что 19-летнего гражданина Нигерии нужно было перевести в другие помещения.

"Когда ему об этом сказали пограничники, он начал сопротивляться, кричать, пинаться. В кармане у него был самодельный нож. Он напал на должностных лиц с ножом и начал им размахивать. Пришлось применить силу - применить электрошокер и наручники. Когда работники отнимали нож, они получили легкие телесные повреждения: у одного порез на голове, у другого – на пальце", - сообщил BNS Мишутис.

Статьи по теме:
Замглавы Погранслужбы Литвы: говорить, что миграционный кризис преодолён, было бы слишком оптимистично
Сейм Литвы разрешил мигрантам трудоустраиваться сразу после отмены ограничений на передвижение

По данным Департамента полиции, мужчина 2003 года рождения оказал сопротивление и ранил одетых в форму сотрудников центра 1978 и 1989 годов рождения.

Должностные лица получили медпомощь в больнице и продолжили дежурство.

По факту инцидента начато досудебное расследование.

По словам Мишутиса, ходатайство гражданина Нигерии о предоставлении убежища было отклонено один раз. После получения права на свободное передвижение мужчину задержали на польской границе, после чего вернули в Литву. Теперь у него нет такого права.

В настоящее время в центре в Кибартай проживает 78 иностранцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

На рынке аренды жилья меняются правила: находящимся в тени арендодателям придется определиться

После того как выросли цены на жилье и подорожала...

VVT: мы не можем обещать пассажирам, что к выходным забастовка закончится

В Вильнюсе продолжается забастовка работников...

Бремя позора. В чем "хорошие-плохие русские" обвиняют "жестких" балтов и почему эти упреки не работают?

Лишение телеканала " Дождь " лицензии в Латвии вызвало...

Составлен рейтинг лучших и худших паспортов 2022 года: какое место досталось литовскому паспорту

Канадская компания Arton Capital составила рейтинг...

В реку Нерис попадают ядовитые отходы: могут вызвать рак, сбои в гормональной системе

Смягчающие пластик фталаты вызвали революцию в...