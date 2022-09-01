В центре Клайпеды застрелен мужчина, подозреваемая - женщина

aA
В доме на ул. И.Канто, в центре, Клайпеды было совершено убийство.
Департамент полиции сообщает, что в 6 ч. 31 августа в Клайпеде, на ул. И.Канто, на чердаке дома было обнаружено тело мужчины (1985 г.р.) с огнестрельными ранами. Рядом был обнаружен легальный пистолет S7 3.3.
Задержана нетрезвая (1,03 промилле) подозреваемая (1979 г.р.).
Ведется расследование по факту убийства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: мы должны помочь людям пережить эту зиму
С приближением отопительного сезона государство в...
Министр образования Литвы: проблем с учебой украинских детей у нас нет
В Литве достаточно учебных заведений, которые могут...
Владельцев загрязняющих окружающую среду автомобилей ждут сложные времена: ограничения и налоги
С 2023 года водителей в Литве ждут перемены....
Президент: в работе некоторых министров скандалов больше, чем реальных дел
Президент Гитанас Науседа считает, что в работе...
Литовский завод удобрений Achema с сегодняшнего дня приостанавливает свою деятельность
В связи с резким ростом цен на природный газ литовский...