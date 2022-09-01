В центре Клайпеды застрелен мужчина, подозреваемая - женщина

Департамент полиции сообщает, что в 6 ч. 31 августа в Клайпеде, на ул. И.Канто, на чердаке дома было обнаружено тело мужчины (1985 г.р.) с огнестрельными ранами. Рядом был обнаружен легальный пистолет S7 3.3.

Задержана нетрезвая (1,03 промилле) подозреваемая (1979 г.р.).

Ведется расследование по факту убийства.