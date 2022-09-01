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В доме на ул. И.Канто, в центре, Клайпеды было совершено убийство.
В центре Клайпеды застрелен мужчина, подозреваемая - женщина
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции сообщает, что в 6 ч. 31 августа в Клайпеде, на ул. И.Канто, на чердаке дома было обнаружено тело мужчины (1985 г.р.) с огнестрельными ранами. Рядом был обнаружен легальный пистолет S7 3.3.

Задержана нетрезвая (1,03 промилле) подозреваемая (1979 г.р.).

Ведется расследование по факту убийства.

В центре Клайпеды застрелен мужчина, подозреваемая - женщина
© DELFI / Kiril Čachovskij

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