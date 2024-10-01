В центре Клайпеды откопали целый арсенал взрывчатки: археологу такого количества видеть не доводилось

„Находка опасная. Ведь могли эту взрывчатку подмыть ливни, сместить, могло бы произойти большое несчастье“, – сказал 1 октября мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.

На месте работают саперы. Вайткус сказал, что взрывчатка пока не вывезена. Пока планы в связи с оборудованием стоянки, не меняются. Однако многое будет зависеть от выводов археологов.

Археолог Донатас Зубрицкас сказал, что часть снарядов подключены некачественно. Некоторые снаряды уже были использованы, но под землей осталось еще много взрывчатки.

„Клайпеду бомбили. Мы пока не можем проводить работы, хотим, чтобы помогло Минобороны, такого количества взрывчатки мы еще не видели“, – заметил он.