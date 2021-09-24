В бухте Любви сгорела парусная яхта

Сообщалось, что яхта горит в бухте Любви, людей на судне нет.

Выяснилось, что в Каунасском водохранилище горит яхта, пришвартованная в трех метрах от берега.

Горела парусная яхта Kalista.

Подъехать к этому месту машины с цистернами не могли. Для тушения пожара использовались огнетушители.

Пожар удалось потушить, однако сгорели все части яхты, которые боятся огня.