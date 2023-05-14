В больницу Вильнюса доставили раненую двухлетнюю девочку

Департамент полиции сообщает, что 13 мая раненую девочку (2021 г.р.) доставили в Вильнюсскую больницу.

Ребенка привезли из Вильнюсского района. В связи с травмой девочка госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

Полиция выясняет обстоятельства. Правоохранители собрали материал для досудебного расследования по факту причинения незначительного вреда здоровья.

Любое причинение вреда или боли несовершеннолетнему наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.