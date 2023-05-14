В больницу Вильнюса доставили раненую двухлетнюю девочку

Департамент полиции сообщает, что 13 мая раненую девочку (2021 г.р.) доставили в Вильнюсскую больницу.
Ребенка привезли из Вильнюсского района. В связи с травмой девочка госпитализирована и находится под наблюдением врачей.
Полиция выясняет обстоятельства. Правоохранители собрали материал для досудебного расследования по факту причинения незначительного вреда здоровья.
Любое причинение вреда или боли несовершеннолетнему наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Ливерпуле завершилось "Евровидение": трофей в руках шведки Лорин, Моника Линките заняла 11 место
В субботу вечером на "Ливерпуль Арене" представители 26...
Литовцы на взморье не жалели денег на украшения: трехзначные суммы — это только начало
В выходные Паланга пригласила отдыхающих насладиться...
Ракеты-невидимки, поражающие мосты и бункеры: чем грозит РФ появление Storm Shadow у Украины
Перед началом готовящегося контрнаступления...
Летняя жара привлекла жителей Вильнюса на пляжи: некоторые осмелились раздеться
Жители Вильнюса охотно воспользовались призывом...
Стали известны голоса зрителей: Монику Линките на Евровидении больше всего поддержали три страны
На финале Евровидения, который прошел в субботу в...