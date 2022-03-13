12 марта сотрудники полиции получили сообщение о том, что около 3.03 ​​из квартиры в Вильнюсе, на ул. Саулетекё, в больницу с ожогами лица доставлена женщина (1960 г.р.)

По предварительным данным, в тот же день (около 2.20) на женщину напал супруг.

Подозреваемый (1962 г.р.) в состоянии легкого алкогольного опьянения задержан.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 138 (ч.2, п.3) УК Литовской Республики (предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет).