12 марта сотрудники полиции получили сообщение о том, что около 3.03 из квартиры в Вильнюсе, на ул. Саулетекё, в больницу с ожогами лица доставлена женщина (1960 г.р.)
По предварительным данным, в тот же день (около 2.20) на женщину напал супруг.
Подозреваемый (1962 г.р.) в состоянии легкого алкогольного опьянения задержан.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 138 (ч.2, п.3) УК Литовской Республики (предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет).
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