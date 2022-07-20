aA
19 июля, в 10.45 ч., в больницу, как подозревают, в состоянии наркотического опьянения доставлен 12-летний мальчик (2010 г.р.).
Elektroninė cigaretė
Elektroninė cigaretė
© Shutterstock

По предварительным данным, мальчик (2010 г.р) сказал, что 18 июля молодой человек (2000 г.р.) передал ему сигарету с наркотиками.

Начато расследование.

Подозреваемый (2000 г.р.) был задержан и закрыт в КПЗ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Arūnas Dulkys Palanga

Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19

Вероятно, что волна COVID-19 до сентября будет расти,...

В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям

Совсем скоро в Литве начнут устанавливать разумные...

Парламент Литвы ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Сейм Литвы в среду проголосовал по вопросу...

Отдыхающих в Паланге удивляют цены: холодный борщ стоит 8 евро

Отдыхающие в Паланге отмечают, что цены в этом году...

Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus

Палангский рынок: как сэкономить на покупках

Где в Паланге можно найти свежие ягоды и овощи? Конечно...