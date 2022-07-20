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19 июля, в 10.45 ч., в больницу, как подозревают, в состоянии наркотического опьянения доставлен 12-летний мальчик (2010 г.р.).
По предварительным данным, мальчик (2010 г.р) сказал, что 18 июля молодой человек (2000 г.р.) передал ему сигарету с наркотиками.
Начато расследование.
Подозреваемый (2000 г.р.) был задержан и закрыт в КПЗ.
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