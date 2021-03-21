Департамент полиции сообщает, что 21 марта, около 3.00 в Мариямпольскую больницу из дома мужчины (1989 г.р.) в селе Шлейняй доставили женщину (1982 г.р.) в состоянии комы и с ножевыми ранениями в области живота. Выяснилось, что тяжело раненная женщина беременна.
Полиция выясняет, кто ранил женщину, которая ждала ребенка.
Собран материал по ст. 138, ч. 2, п. 4 УК ЛР (Тот, кто ранил беременную женщину, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет).
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