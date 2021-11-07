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В Вильнюсском районе пострадала подросток, которая упала с большой высоты. Полиция подозревает, что это было преступление, а не несчастный случай.
Полиция сообщает, что 6 ноября, в 15.12 ч. из Вильнюсского района в больницу доставили девушку (2004 г.р.), которая получила многочисленные травмы. Подозревают, что она упала со второго этажа.
Полиция начала расследование.
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