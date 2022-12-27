Девочку 2020 mг.р. положили в больницу Расейняй 25 декабря. Девочка была без сознания. Начато расследование по факту нанесения ребенку тяжелых травм.
"Задержана подозреваемая мать малолетней пострадавшей и друг матери, им объявления еще не предъявлены, меры пресечения не назначены, готовятся к их допросу. Сейчас расследуют версии происшествия", – об этом во вторник сказала представитель Шяуляйской окружной прокуратуры Раса Гелжините.
Сначала девочку доставили в Расейнскую больницу, но потом перевезли в Каунасскую клинику, где девочку прооперировали.
"Мы можем подтвердить, что девочка находится у нас, но из-за расследования не можем предоставить подробную информацию", – сказала представитель Каунасской клиники Каролина Рачкаускене.
В соответствии с УК ЛР подозреваемым грозит лишение свободы на срок 2-12 лет.
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