aA
27 апреля помощь врачей потребовалась молодой женщине, Полиция задержала двоих подозреваемых в ее избиении.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По предварительным данным, 27 апреля, в 12.45 ч. в вильнюсскую больницу с ул. Жигиманту (Вильнюс) была доставлена и госпитализирована молодая женщина (1997 г.р.), которая рассказала, что ночью ее избили во время пьянки в квартире на ул. Субачаус с виду знакомые люди.

Полиция задержала подозреваемых - мужчину (1991 г.р.), в организме которого было 2,19 промилле и женщину (1997 г.р.) - 1,69 промилле.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Важная информация: меняются размеры и условия назначения выплат – кое-кто будет получать на 100 евро больше

Важная информация для воспитывающих детей родителей....

Эфир Delfi c Константином Эггертом: планы Кремля и страны Балтии, Умань, война и дипломатия

ночью произошел очередной кровавый эпизод войны -...

Почти 2000 евро за жилье в Каунасе во время матча Евролиги: предприниматели объяснили цены

В Каунасе 19–21 мая состоится четвертьфинал Евролиги. К...

Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Много погибших в Умани

В ночь на пятницу Россия нанесла ракетный удар по...

На длинные выходные жители Литвы уезжают на взморье

На длинные выходные жители Литвы уезжают на взморье –...